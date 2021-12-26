Над Одессой снежный фронт: что он принесет городу

Весь день 26 декабря и в понедельник 27 декабря, по прогнозам синоптиков, в Одессе и окрестностях периодически будет идти снег, местами мокрый. К утру вторника 28 декабря осадки примут форму дождя. С учетом возможных ночных заморозков, во вторник одесситам стоит опасаться гололеда.

Ветер не сильный, но прохладный

При этом сильного ветра не ожидается. Его скорость прогнозируют в пределах 4 метров в секунду, направление:

Северное (первая половина дня воскресения)

Северо-восточное (вторая половина дня воскресения)

Восточное (после обеда в понедельник)

Температура воздуха в Одессе

Температура воздуха в ближайшие два дня будет колебаться в пределах от – 2 °С до плюс 1°С.

При этом, с учетом влажности и скорости ветра, люди будут ощущать температуру как более холодную. Пешеходам будет казаться, что мороз на улице составляет — 6-7°С

Прогноз погоды составлен на основании данных Гидрометцентра Черного и Азовского морей, а также сайта Sinoptik.ua

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