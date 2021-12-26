Над Одессой снежный фронт: что он принесет городу

Весь день 26 декабря и в понедельник 27 декабря, по прогнозам синоптиков, в Одессе и окрестностях периодически будет идти снег, местами мокрый. К утру вторника 28 декабря осадки примут форму дождя. С учетом возможных ночных заморозков, во вторник одесситам стоит опасаться гололеда.
Ветер не сильный, но прохладный
При этом сильного ветра не ожидается. Его скорость прогнозируют в пределах 4 метров в секунду, направление:
- Северное (первая половина дня воскресения)
- Северо-восточное (вторая половина дня воскресения)
- Восточное (после обеда в понедельник)
Температура воздуха в Одессе
Температура воздуха в ближайшие два дня будет колебаться в пределах от – 2 °С до плюс 1°С.
При этом, с учетом влажности и скорости ветра, люди будут ощущать температуру как более холодную. Пешеходам будет казаться, что мороз на улице составляет — 6-7°С
Прогноз погоды составлен на основании данных Гидрометцентра Черного и Азовского морей, а также сайта Sinoptik.ua
Еще новости Одессы:
Погода в Одессе 26 декабря: снова снег?
Чудо-машины очистили Приморский бульвар от снега
Третий пошел: Одессу снова засыпает снегом