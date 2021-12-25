Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 26 декабря: снова снег?

Погода в Одессе 26 декабря: снова снег?

Завтра, в воскресенье, 26 декабря 2021 года, по прогнозам синоптиков, в Одессе и Одесской области снова похолодает. Возможны осадки.

Погода в Одессе 26 декабря

Подписаться

По данным сайта sinoptik.ua, завтра в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью умеренные осадки, утром ожидается сильный снег, днем он немного ослабеет, но будет идти до позднего вечера.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 0 до 3 градусов ниже нуля, днем от 0 до 1 градуса мороза.

Погода в Одесской области 26 декабря

В Одесской области 26 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до 1-6 градусов мороза, на юге от 0 до 5 градусов тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на севере области около 0 градусов.

Видимость на автодорогах области во время осадков 1-2 км.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить