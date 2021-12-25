Погода в Одессе 26 декабря: снова снег?

Завтра, в воскресенье, 26 декабря 2021 года, по прогнозам синоптиков, в Одессе и Одесской области снова похолодает. Возможны осадки.

Погода в Одессе 26 декабря

По данным сайта sinoptik.ua, завтра в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью умеренные осадки, утром ожидается сильный снег, днем он немного ослабеет, но будет идти до позднего вечера.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 0 до 3 градусов ниже нуля, днем от 0 до 1 градуса мороза.

Погода в Одесской области 26 декабря

В Одесской области 26 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до 1-6 градусов мороза, на юге от 0 до 5 градусов тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на севере области около 0 градусов.

Видимость на автодорогах области во время осадков 1-2 км.