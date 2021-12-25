Чудо-машины очистили Приморский бульвар от снега

Если дороги Одессы уже давно убирают от снега и пыли специальные машины, но во дворах одесским дворникам до сих пор приходилось махать метлой и лопатой. Но теперь и у них появилась новая техника.

Дворникам в помощь

24 декабря на Думской площади перед мэрией городские власти представили десять новых машин, предназначенных для уборки снега, подметания и мытья улиц, тротуаров и дворов.

Новую технику отличает многофункциональность и компактные размеры. Называются новые машины City Ranger 3070 и произвели их в Дании. Оперировать малыми уборочными машинами будут сотрудники КП «Городские дороги».

С парада сразу в бой

Интересно, что погода, которая была в день презентации, позволила сразу испытать новую технику. Для уборки Приморского бульвара от снега новым машинам понадобилось 10 минут.

Уже разработаны маршруты, по которым будет двигаться новая техника для уборки тротуаров фасадных улиц города, аллей парков и скверов.

Маленькая, да удаленькая

Маленькая специализированная уборочная машина практически полностью заменяет трудоемкий ручной труд, а разнообразие вариантов сменного навесного оборудования позволяет эксплуатировать один автомобиль как несколько разновидностей спецтехники в зависимости от времени года и вида осуществляемых работ. Смена навески занимает всего несколько минут силами одного человека.

Где еще есть подобные машины?

Ранее в Одессе аналогичная машина компании Karcher была приобретена для КП «Горзелентрест». Она очень хорошо себя зарекомендовала в работе на аллеях парков и скверов, где размер дорожек и толщина плиточного покрытия не позволяют использовать стандартную уличную специализированную технику.

Также малую уборочную технику уже несколько лет использует ряд управляющих компаний, обслуживающих дома жителей города.

Как отметил заместитель городского головы Дмитрий Жеман, на сегодняшний день всего в Одессе 17 таких машин, в ближайшее время парк пополнится еще несколькими единицами малой уборочной техники.

Кроме того Одесса в этом году приобрела новую технику для расчистки и посыпки дорог, что позволяет в снегопады избегать транспортного коллапса на проезжей части. А сотрудников одесских коммунальных предприятий обеспечили брендированной спецодеждой — летней и зимней.

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Фото с сайта Одесского городского совета