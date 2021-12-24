Третий пошел: Одессу снова засыпает снегом (видео)

Сегодня утром, 24 декабря 2021 года, Одессу (уже в третий раз за эту зиму) начало засыпать снегом.

Таким образом, прогнозы синоптиков полностью оправдались: напомним, на сегодняшний день они обещали «небольшие осадки, преимущественно в виде снега». Также напомним, что, помимо снегопада, может усилиться ветер, из-за чего было объявлено штормовое предупреждение.

Так что, одесситы, будьте внимательны на дорогах и не только!

Как сообщалось ранее, первый снег этой зимы шел в Одессе 4 декабря. А во вторник, 21 декабря, на город обрушилась небольшая метель, правда, бесчинствовала она недолго.

Тем не менее, по прогнозам, уже завтра температура воздуха поднимется до 8 градусов тепла. Так что, и третий снег обещает быть недолговечным.

Отметим, что, по данным сайта Sinoptik.ua, сейчас в Одессе 1 градус мороза.