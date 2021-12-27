Какой будет погода в Одессе на этой неделе: прогноз на Новый год

Рассказываем, какую погоду прогнозируют синоптики в Одессе на текущей неделе, с 27 декабря по 2 января уже нового, 2022, года.

Прогноз составлен на основе информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей и ресурса Sinoptik.ua.

Погода в Одессе 27 декабря

В понедельник 27 декабря в Одессе будет облачно. Ночью небольшие осадки, днем ​​умеренные осадки, налипание мокрого снега, гололед и гололедица.

Ветер северо-восточный, днем ​​восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-3°C мороза, днем ​​около 0°C.

Погода в Одессе 28 декабря

Во вторник 28 декабря в Одессе будет облачно. Умеренные осадки, ночью местами значительные.

Ветер ночью северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с, днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7°C мороза, на юге 1-3° C тепла, днем ​​0-5° C тепла, на севере 0-5° мороза.

Погода в Одессе 29 декабря

В среду в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° C мороза, днем ​​0-5° C тепла, на севере 0-5°C мороза.

Погода в Одессе 30-31 декабря

Как бы не хотелось одесситам встретить Новый год со снегом на улицах, если исходить из прогнозов синоптиков, такой вариант маловероятен. Дневные плюсовые температуры этого не позволяют. Но, кто знает, может быть надежды и сбудутся, если температура воздуха днем уменьшится хотя бы на пару градусов.

Пока же прогноз таков: в четверг 30 декабря и пятницу 31 декабря в Одессе ожидаются местами небольшие осадки. Температура ночью от 3°C мороза до 2 тепла, днем ​​1-6°C тепла.

Погода в Одессе 1 и 2 января

В первый день нового 2022 года синоптики прогнозируют в Одессе сплошную облачность, отсутствие осадков и температуру воздуха 1-3°C со знаком плюс. Ветер северо-западный 3-4 м/с.

В воскресение 2 января погода не изменится: на небе будет облачно, а температура воздуха будет +1-3°C.