Нацпарку на Одещині завдали колосальних збитків: знищили понад пів тисячі дерев (фото)

На Одещині заподіяли шкоду Національному природному парку “Куяльницький”. У заповіднику незаконно вирубали понад 500 дерев різних порід і діаметрів. Збитки, завдані державі, склали майже 80 млн гривень.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань та Одеській обласній прокуратурі.

У повідомленні йдеться, що про підозру повідомили посадовцю “Ананьївського лісового господарства” ДП “Ліси України”.

Як встановили слідчі, він у 2023 році видав лісорубні квитки на вирубку дерев у Національному парку, який належить до природно-заповідного фонду України.

За словами слідчих ДБР, підозрюваний свідомо розпочав незаконну вирубку дерев на території заповідника нібито для «оздоровлення» парку.

Посадовець видавав дозволи попри те, що на таких землях рубки можуть відбуватися лише після погодження з Міністерством екології та природних ресурсів із дотриманням відповідних лімітів, а також з дозволу Одеської ОДА, –

повідомили в ДБР.

Протягом березня-травня 2023 року у Національному природному парку було незаконно зрубано понад півтисячі дубів, ясенів та акацій.

У липні та серпні 2023 року Одеська облпрокуратура направила позови до суду, який скасував вказані лісорубні квитки та припинив рубку у Нацпарку, яка мала проводитись до кінця 2023 року.

За вчинене правопорушення чиновнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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