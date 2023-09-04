Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области мужчине грозит тюрьма за вырубку деревьев (фото)

В Одесской области мужчине грозит тюрьма за вырубку деревьев (фото)

О правонарушителе, который незаконно спилил деревья в овраг возле города Арциз, сообщили неравнодушные граждане. Деревья ведь росли в защитных лесных насаждениях. Своими действиями мужчина нанес существенный вред.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Получив уведомления от местных жителей о порубке деревьев, правоохранители прибыли на место.

Там они обнаружили 25-летнего местного жителя. Человек бензопилой спилил семь деревьев — акации и бересты. И уже подготовил древесину для транспортировки на своем автомобиле. Документов о разрешении вырубки деревьев у правонарушителя не было.

вирубка дерев

Правоохранители изъяли у злоумышленника машину, бензопилу и спиленные деревья.

вирубка дерев

По словам правоохранителей, судебно-экономическая экспертиза установила, что мужчина своими действиями нанес государству ущерб на сумму почти 56 тысяч гривен.

За совершенное правонарушение мужчине грозит наказание от штрафа в сумме от 17 000 до 25 500 гривен до лишения свободы на срок до трех лет.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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