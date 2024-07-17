Нацпарк «Куяльницкий» требует защиты: общественность просят поддержать обращение

Нацпарк «Куяльницкий» требует защиты: общественность просят поддержать обращение

В Минприроды и Одесскую ОГА готовят обращение о назначении экоактивиста, биохимика и председателя общественной организации «Зеленый лист» Владислава Балинского на должность руководителя национального природного парка «Куяльницкий». Общественность просят поддержать обращение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог, сотрудник нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев.

Иван Русев призывает всех неравнодушных поддержать кандидатуру Владислава Балинского. По его словам, объединенные усилия общественных деятелей, ученых, экозащитников, зоозащитников, волонтеров и журналистов могут помочь сохранить уникальное достояние украинского народа и обеспечить эффективную работу нацпарка «Куяльницкий».

«Уже прошло более 2,5 года как был принят Указ Президента о создании нацпарка, но администрации еще нет. Но за это время в пределах созданного национального парка «Куяльницкий» пытались построить дорогу, которая бы разрушили его ценные экосистемы», — отмечает Русев.

По теме: Куяльницкий лиман стал Национальным природным парком

Общественники неоднократно обращались к различным чиновникам Минприроды с призывом о назначении руководителем нацпарка «Куяльницкий» известного в Одесской области и за ее пределами эколога Владислава Балинского, но решения пока нет.

Владислав Балинский

Владислав Балинский с птенцом фламинго

Именно он приложил много усилий для создания этого нацпарка, яростно защищал Куяльницкий лиман от застройки трассой, активно участвовал в выявлении и остановке браконьеров, которые нанесли ущерб на сотни миллионов грн при уничтожении более тысячи дубов.

Владислав Балинский известен своей активной деятельностью по защите зеленых насаждений Одессы и уникального биоразнообразия Черного моря. Он приложил немало усилий для создания нацпарка «Куяльницкий» и активно боролся против строительства на его территории трассы.

Кроме того, Балинский имеет соответствующее образование, опыт работы в НПП «Тузловские лиманы» и поддержку экологического сообщества страны. По словам Русева, знания и компетентность делают из Балинского лучшего кандидата.

«Просим всех, кто поддерживает это обращение, оставить свои данные под соответствующим постом, включая должность, название организации, ФИО и контактные данные. Вместе мы сможем сохранить нашу природу для будущих поколений», — говорится в сообщении Ивана Русева.

Напомним, экосообщество Украины обращается к Министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслану Стрельцу с призывом сохранить в должности руководителя Национального природного парка «Тузловские лиманы» Ирину Выхристюк.

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