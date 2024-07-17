Нацпарк “Куяльницький” потребує захисту: громадськість просять підтримати звернення

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив еколог, співробітник нацпарку “Тузловські лимани” Іван Русєв.

Іван Русєв закликає всіх небайдужих підтримати кандидатуру Владислава Балинського. За його словами, об’єднані зусилля громадських діячів, науковців, екозахисників, зоозахисників, волонтерів та журналістів можуть допомогти зберегти унікальне надбання українського народу та забезпечити ефективну роботу нацпарку “Куяльницький”.

“Уже минуло понад 2,5 роки як було ухвалено Указ Президента про створення нацпарку, але адміністрації ще немає. Але за цей час у межах створеного національного парку “Куяльницький” намагалися побудувати дорогу, яка б зруйнувала його цінні екосистеми”, – зазначає Русєв.

До теми: Куяльницький лиман став Національним природним парком

Громадські працівники неодноразово зверталися до різних посадовців Міндовкілля із закликом щодо призначення керівником нацпарку “Куяльницький” відомого на Одещині та за її межами еколога Владислава Балинського, але рішення поки що немає.

Саме він доклав багато зусиль для створення цього нацпарку, запекло захищав Куяльницький лиман від забудови трасою, брав активну участь у виявленні та зупинці браконьєрів, які завдали шкоди на сотні мільйонів грн під час знищення понад тисячі дубів.

Владислав Балинський відомий своєю активною діяльністю із захисту зелених насаджень Одеси та унікального біорізноманіття Чорного моря. Він доклав чимало зусиль для створення нацпарку “Куяльницький” і активно боровся проти будівництва на його території траси.

Крім того, Балинський має відповідну освіту, досвід роботи в НПП “Тузловські лимани” та підтримку екологічної спільноти країни. За словами Русева, знання та компетентність роблять із Балинського найкращого кандидата.

“Просимо всіх, хто підтримує це звернення, залишити свої дані під відповідним постом, включно з посадою, назвою організації, ПІБ та контактними даними. Разом ми зможемо зберегти нашу природу для майбутніх поколінь”, – ідеться в повідомленні Івана Русєва.

Нагадаємо, екоспільнота України звертається до Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця із закликом зберегти на посаді керівника Національного природного парку “Тузловські лимани” Ірину Вихристюк.