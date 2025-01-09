Національний мультитест-2025: дати проведення та що зміниться цього року

В Україні затверджено Календарний план проведення у 2025 році національного мультипредметного тесту (НМТ). Особливих новацій цього року не передбачено. Єдиним нововведенням стане введення нових завдань у тест з історії України.
Дати реєстрації та проведення НМТ
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України НМТ-2025 (національний мультипредметний тест) відбуватиметься в кілька сесій протягом 14 травня – 25 липня.
- Основна сесія: 14 травня – 25 червня.
- Додаткова сесія: 14 – 25 липня.
Відповідно, передбачено два періоди реєстрації для участі в НМТ – основний та додатковий.
Основний етап реєстрації: з 6 березня по 3 квітня.
Додатковий етап реєстрації: з 9 по 14 травня.
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До 8 квітня зареєстровані зможуть у персональних кабінетах внести зміни: обрати інший предмет додаткового блоку або обрати для складання інший населений пункт в Україні чи за кордоном.
З 4 травня для зареєстрованих учасників основних сесій НМТ з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде вказано дату, час і місце проведення НМТ.
Перелік предметів мультитесту-2025
НМТ-2025 міститиме два блоки:
- Основний, до якого увійдуть три обов’язкові предмети: українська мова, математика та історія України. Тест з історії України охопить весь курс – від найдавніших часів до сьогодення.
- Додатковий, що містить завдання з одного предмета на вибір: українська література, біологія, фізика, хімія, географія, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).
Час, відведений на кожен предмет
Виконання сертифікаційної роботи відбудеться протягом 240 хвилин в один день – двома блоками по 120 хвилин з перервою 20 хвилин:
60 хв. – українська мова,
60 хв. – математика,
20 хв. – перерва,
60 хв. – історія України,
60 хв. – предмет на вибір.
Місце проведення НМТ
«З міркувань безпеки ми, як зазвичай, не публікуватимемо інформацію про те, де на території Одеської області відбудуться тестування. Наполегливо рекомендую і самим учасникам за жодних обставин не розголошувати, де і коли відбуватиметься тестування, адже від цього може залежати ваша власна безпека та оточуючих», – повідомив керівник Департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак.