Національний мультитест-2025: дати проведення та що зміниться цього року

Дати реєстрації та проведення НМТ

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України НМТ-2025 (національний мультипредметний тест) відбуватиметься в кілька сесій протягом 14 травня – 25 липня.

Основна сесія: 14 травня – 25 червня.

Додаткова сесія: 14 – 25 липня.

Відповідно, передбачено два періоди реєстрації для участі в НМТ – основний та додатковий.

Основний етап реєстрації: з 6 березня по 3 квітня.

Додатковий етап реєстрації: з 9 по 14 травня.

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До 8 квітня зареєстровані зможуть у персональних кабінетах внести зміни: обрати інший предмет додаткового блоку або обрати для складання інший населений пункт в Україні чи за кордоном.

З 4 травня для зареєстрованих учасників основних сесій НМТ з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде вказано дату, час і місце проведення НМТ.

Перелік предметів мультитесту-2025

НМТ-2025 міститиме два блоки:

Основний, до якого увійдуть три обов’язкові предмети: українська мова, математика та історія України. Тест з історії України охопить весь курс – від найдавніших часів до сьогодення .

. Додатковий, що містить завдання з одного предмета на вибір: українська література, біологія, фізика, хімія, географія, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).

Час, відведений на кожен предмет

Виконання сертифікаційної роботи відбудеться протягом 240 хвилин в один день – двома блоками по 120 хвилин з перервою 20 хвилин:

60 хв. – українська мова,

60 хв. – математика,

20 хв. – перерва,

60 хв. – історія України,

60 хв. – предмет на вибір.

Місце проведення НМТ

«З міркувань безпеки ми, як зазвичай, не публікуватимемо інформацію про те, де на території Одеської області відбудуться тестування. Наполегливо рекомендую і самим учасникам за жодних обставин не розголошувати, де і коли відбуватиметься тестування, адже від цього може залежати ваша власна безпека та оточуючих», – повідомив керівник Департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак.