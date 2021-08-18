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К 30-летию Независимости в Украине выпустили «юбилейные» банкноты

К 30-летию Независимости в Украине выпустили «юбилейные» банкноты

Уже с 20 августа в обращении появятся памятные банкноты в 100 и 500 грн. Отличаться от обычных они будут нанесенной праздничной символикой.

Об этом сообщили пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

Национальный банк Украины 20 августа 2021 введет в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины.

Памятные банкноты воспроизводят дизайн банкнот номиналом 100 и 500 гривен и одновременно имеют важное отличие – на их лицевой стороне нанесена айдентика (символика) к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

Памятные банкноты уже доступны в системе онлайн-заказов, а также реализовываются через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами (АО “Ощадбанк”, АБ “Укргазбанк”, АО “АБ” РАДАБАНК “, АО” ТАСкомбанк »). Цена памятной банкноты номиналом 100 гривен – 114 гривен, памятной банкноты номиналом 500 гривен – 512 гривен.

В 2011 году в честь 20-й годовщины создания Национального банка Украины была выпущена памятная банкнота номиналом 50 гривен, а в 2016 году к 160-летию со дня рождения выдающегося украинского писателя Ивана Франко – памятная банкнота номиналом 20 гривен.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала о том, что Нацбанк випустить сувенірну срібну банкноту номіналом 1000 гривень

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Редакция ПРОФИЛЬ

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