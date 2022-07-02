ВСУ окончательно очистили остров Змеиный от «русского духа»

«Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако, традиционно, не справились с поставленной задачей.

Мы помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там русским духом не пахнет. Все будет Украина!»,