ВСУ окончательно очистили остров Змеиный от «русского духа»

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал видео о том, как на острове Змеином при помощи ударного беспилотника были уничтожены остатки техники рашистов. Так, враг получил «ответку» за ракетный обстрел пгт Сергеевка в ночь на 1 июля, унесший 21 жизнь мирных жителей курортного поселка.
«Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако, традиционно, не справились с поставленной задачей.
Мы помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там русским духом не пахнет. Все будет Украина!»,
– прокомментировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Напомним, 30 июня остатки российского гарнизона бежали с острова Змеиного, не выдержав ударов ВСУ, назвав это «шагом доброй воли».
А вечером 1 июня российские самолеты подвергли Змеиный бомбардировке фосфорными бомбами, часть из которых упала в море.
Видео Генштаба ВСУ, фото: скриншот с видео