ТОП-5 малолюдных мест для прогулок в Одессе

У каждого района Одессы есть места, популярные среди местных. Поселок Котовского гуляет преимущественно по Крымскому бульвару, обитатели Черемушек отдыхают в парке Горького. Также среди всех одесситов (и речь здесь не только о жителях центра) популярны парки Шевченка и Победы. Что уж говорить о пляжах, придя на которые понимаешь, что «социальная дистанция» – это просто слова. Кажется, что мест, где нет толпы народа, в городе совсем не осталось. Но мы их нашли и теперь рассказываем вам.

1.Пляж возле скалодрома

Малолюдный пляж в Одессе – звучит как оксюморон. Но даже здесь можно найти места, где людей меньше обычного. Даже в курортный сезон. Хорошим вариантом может стать каменистый кусок берега между санаторием «Россия» и Скалодромом. Этот пляж находится рядом с Французским бульваром, одним из самых элитных районов Одессы. Из плюсов, там бетонные плиты, поэтому летом там никогда не бывает много народу. Туда годами ходят одни и те же люди, многие останавливаются даже с палатками. Место дикого отдыха посреди центра города.

Все достоинства пляжа, при ближайшем рассмотрении, быстро превращаются в недостатки. На этом участке мало песка, поэтому и отдыхающих особо нет. Пляж будет плохим вариантом для семей с маленькими детьми и пожилых людей. Существенным минусом также станет каменистое дно и не самый удобный спуск в воду. Об острые камни можно повредить ноги, поэтому желательно обувать тапочки или плыть, а не ходить. Поэтому если решитесь попляжиться без толп людей – учитывайте этот нюанс. И наслаждайтесь отдыхом.

2. Жевахова гора

Так в Одессе называют глиняный холм высотой в сорок метров, расположенный рядом с санаторием Куяльник. Снизу эта возвышенность выглядит достаточно серо и уныло. Удаленность от центра и спальных районов города делает это место не сильно популярным. Но те, кто рискует подняться, получают одну из самых красивых обзорных площадок в городе. Удобней всего идти от трамвайной остановки «Зерновой», через железную дорогу и частный сектор. Когда поднимаешься наверх – невзрачная картинка преображается. Ландшафт выглядит таким, словно ты оказался посреди африканской саванны. В окрестностях нет застроек – и здесь Одесса перед тобой оказывается как на ладони. С одной стороны ты видишь Черное море, с другой – Хаджибейский и Куяльницкий лиманы. Недавно там сделали зону отдыха, и количество отдыхающих увеличилось. Однако на выходных людей всё равно меньше, чем на многих городских достопримечательностях. Здесь можно одинаково наблюдать красивые рассветы и закаты, а также огни ночного города. Но задерживаться дотемна не рекомендуется. Освещение здесь отсутствует, по дороге вниз много препятствий, поэтому желательно их обходить при свете дня.

3. Дубовая роща

Это небольшое уютное место подойдет для жителей Таирова и окрестностей. В районе 15-й станции Фонтана спрятался небольшой парк, который на гугл-картах зовется «сквер Жюли Лассан». Кто это такая ( или кто это такой ) – неизвестно, обращение по этому вопросу в мэрию ничего не дало. Впрочем, большинство посетителей не особо интересуется топонимикой, называя это место Дубовой рощей. Два года назад она радикально преобразилась за счет Общественного бюджета Одессы. Здесь появились лавочки, безопасные детские зоны, фонтаны, площадки для занятия спортом на свежем воздухе. Сквер подойдет для уютного семейного отдыха, встреч небольшими компаниями. Здесь убирают, поставлены новые лавочки и урны, которые еще не успели испортить. В парке есть лавочки, беседки и всё, что нужно для уединенного отдыха. И, самое главное, туда ходят преимущественно местные. Туристы предпочитают тусовочные места вроде пляжей на 15-й и 16-й станций Фонтана и до сквера обычно не доходят. А вот вы можете попробовать.

4. Одесса – Восточная

Эта железнодорожная станция находится на окраине Одессы, в районе поселка Котовского. Жители центра города могут добраться сюда на электричке «Одесса-Колосовка». На первый взгляд, здесь находится ничем не примечательная остановка поездов. Но если пройти немного дальше, открывается много интересного. Поднявшись по мосту над железной дорогой, оказываешься за путями. Фактически, здесь уже не Одесса, а Лиманский район. О том, что ты близко от большого города, напоминают только гудящие провода и высотки за железной дорогой. Здесь на лужайке пасутся коровы, чуть поодаль находится небольшое озеро, возле которого можно порыбачить и просто отдохнуть от городской суеты. Люди здесь есть, но их мало. Озеро расположено в небольшой низине, поэтому здесь легко спрятаться от посторонних взглядов. А можно просто побродить в зеленой степной зоне, свободной от новостроек. Ходить надо аккуратно, так как то и дело под ноги попадаются коровьи лепешки. Но если вам хочется получить что-то похожее на сельскую идиллию, не выезжая на десятки а то и сотни километров, это место может стать отличным вариантом.

5. Красный сквер

Район Пересыпского моста считается сомнительным местом для отдыха. Зияющие окна промышленных строений мало кого мотивируют изучить эту местность получше. Да и сами жители района преимущественно предпочитают отдыхать в центре, благо ехать недалеко. Впрочем, даже среди бывших промышленных гигантов можно найти зеленый немноголюдный оазис. Называется он «Красный сквер» и обнаружить его можно по одноименной трамвайной остановке. Зимой и осенью, когда с деревьев опадает листва, здесь достаточно серо и скучно. Но в зеленое время года в этом месте становится уютно. Можно гулять с детьми, взять напитки и перекусы, спрятаться от летнего зноя. Недостатком можно назвать только расположение возле двух крупных дорог и минимальный набор развлечений. Поэтому гуляют здесь, в основном, местные жители. Возможно, этот сквер кому-то достаточно скучным. Но если вы ищите уединенное место недалеко от центра города и подальше от шума толпы (от Горсада сквер находится всего в четырех километрах) – есть смысл именно заглянуть сюда.

Напомним, “Одесская жизнь” также выяснила, сколько стоит аренда жилья для отдыха на курортах Одесской области.

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