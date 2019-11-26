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Новости Одессы и Одесской области

Жевахову гору в Одессе превратят в уголок Древней Греции с символикой Голливуда (фото)

Жевахову гору в Одессе превратят в уголок Древней Греции с символикой Голливуда (фото)

Символической надписью решили украсить глиняный холм, зовущийся в Одессе Жеваховой горой.

Энтузиасты взобрались туда и выложили название горы большими белыми буквами из железобетона. Получился свобеобразный памятный знак – вроде того, что есть в Голливуде.

Как выяснили в издании dumskaya.net, это только начало преображения местности. Ее задумали благоустроить в рамках Общественного бюджета.

Авторы проекта – жители микрорайона “Куяльницкого”. Чтобы все обустроить, им понадобится 1,5 миллиона гривен.

Живописный уголок над заливом хотят превратить в новую достопримечательность. Так, со временем там появится зона отдыха в древнегреческом стиле с копиями античных амфор, ротондой и колоннами.

Чтобы было приятно гулять, на горе проложат тропинки, установят урны и скамейки.

К слову, ранее на Жеваховой горе действительно нашли следы Древней Греции. В V-IV веках до н. э. там находилось святилище в честь богини Деметры и ее дочери Персефоны.

Фото: dumskaya.net

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