Как сообщили в Одесской областной госадминистрации, реконструкция системы орошения охватила участок канала длиной 2,6 км. Там восстановили профиль канала и укрепили откосы. Для уменьшения фильтрационных потерь уложена полиэтиленовая мембрана и бетонное полотно.

Поврежденные железобетонные плиты заменили на новые. Также демонтировали и заменили старые трубы диаметром 1200 мм.

В ОГА отметили, что до реконструкции канал функционировал с эффективностью лишь 45%, это приводило к значительным потерям воды и затрудняло работу насосных станций. После завершения работ коэффициент полезного действия канала повысился до 90%.

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Напомним, реконструкция Нагирнянской оросительной системы является частью комплексной программы модернизации оросительных систем на юге Одесской области, финансируемой из областного бюджета. Всего планируется потратить 94,4 млн грн.

Реконструировать системы орошения наша область начала первой в стране. Продолжается восстановление Ташбунарской и Измаильской систем, благодаря чему планируется увеличить площадь орошения на 4800 га, что положительно повлияет на аграрный потенциал региона.

Как сообщалось ранее, в Одесской области проводят аграрный эксперимент по выращиванию хлопчатника.