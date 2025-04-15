Як повідомили в Одеській обласній держадміністрації, реконструкція системи зрошення охопила ділянку каналу довжиною 2,6 км. Там відновили профіль каналу та укріпили укоси. Для зменшення фільтраційних втрат укладено поліетиленову мембрану та бетонне полотно.

Пошкоджені залізобетонні плити замінили на нові. Також демонтували та замінили старі труби діаметром 1200 мм.

В ОДА зазначили, що до реконструкції канал функціонував з ефективністю лише 45%, це призводило до значних втрат води та ускладнювало роботу насосних станцій. Після завершення робіт коефіцієнт корисної дії каналу підвищився до 90%.

Нагадаємо, реконструкція Нагірнянської зрошувальної системи є частиною комплексної програми модернізації зрошувальних систем на півдні Одеської області, що фінансується з обласного бюджету. Загалом планується витратити 94,4 млн грн.

Реконструювати системи зрошення наша область почала першою в країні. Триває відновлення Ташбунарської та Ізмаїльської систем, завдяки чому планується збільшити площу зрошення на 4800 га, що позитивно вплине на аграрний потенціал регіону.

Як повідомлялося раніше, в Одеській області проводять аграрний експеримент з вирощування бавовнику.