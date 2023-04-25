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Рейдерский захват базы отдыха в Одесской области: разоблачен организатор

Рейдерский захват базы отдыха в Одесской области: разоблачен организатор

В Одесской области разоблачена преступная группа, которая «присвоила» базу отдыха на берегу моря. Организатора «схемы», в которой был и рейдерский захват базы, выявили правоохранители. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По заявлению сотрудников Одесской областной прокуратуры, участники преступной группы в течение 2019-2020 годов, используя поддельные документы о праве собственности на недвижимое имущество, завладели базой отдыха в Затоке на побережье Черного моря.

затока база

По данным следствия, преступники, на основании сфальсифицированной документации, зарегистрировали у частного нотариуса, который за сдельную плату, оформил фиктивное право собственности на базу отдыха на подставное лицо.

В дальнейшем нотариус перерегистрировала имущество базы отдыха на одно из предприятий, принадлежавшее участнику организованной преступной группы. В июне 2020 года группа мужчин около 30 человек силой рейдерским захватом «отжали» базу отдыха и земельный участок под ней.

На территории базы обустроили ярмарку и аттракционы для местных жителей и туристов.

Указанная база отдыха является собственностью  «Укрпочты» и вследствие таких противоправных действий злоумышленников нанесенный государству ущерб оценивается более чем в 10 млн гривен.

рейдерский захват базы отдыха

В настоящее время благодаря работе правоохранителей недвижимое имущество базы и земля под ней возвращена законным владельцам.

«Организатору схемы и одному из исполнителей сообщили о подозрении по факту фальсификации документов и их использования, мошеннического завладения государственным имуществом и его легализации по ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Наказание предусматривает до трех лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится на сайте Одесской областной прокуратуры.

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Фото: Сайт Одесской областной прокуратуры.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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