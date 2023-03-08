Одессит представлялся полицейским и «кошмарил» продавца воздушных шариков (видео)

Одесские патрульные задержали молодого человека за незаконное ношение полицейской символики. Представляясь полицейским, он терроризировал торговца воздушными шариками возле Привоза. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

Накануне местные телеграм-каналы обнародовали видео, на котором неизвестные мужчины, одетые в черную тактическую одежду с использованием символики патрульной полиции Одесской области, агрессивно ведут себя по отношению к продавцу шариками, а один из них даже начал портить хрупкий товар.

В патрульной полиции квалифицировали произошедшее как «неправомерные действия».

А сегодня, отмечают стражи порядка, благодаря оперативно-розыскным мероприятиям один из лжеполицейских был задержан – им оказался 20-летний сотрудник одной из охранных фирм города.

На задержанного составлены соответствующие административные материалы по ст.184-3 (незаконное использование наименования и признаки принадлежности к Национальной полиции Украины).

В отношении других его неправомерных действий ведется дополнительная проверка.

Фото патрульной полиции, видео Суспiльне Одеса