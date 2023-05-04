Двое жителей пригорода Одессы «сливали» россиянам информацию о военных ВСУ

В Одесской области будут судить двух приятелей, распространявших среди россиян информацию о военной технике ВСУ. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Пророссийски настроенный житель села Крыжановка совместно со своим приятелем собирали и посылали через мессенджер знакомому гражданину россии данные о перемещении, движении и расположении колонны военной техники Вооруженных Сил Украины, которая двигалась из Одессы на передовую.

Отправляя видеозапись военной техники, мужчины отдавали себе отчет, что собранная ими и переданная информация будет использована врагом в ущерб государственной безопасности Украины.

Правоохранители направили в суд дело двух сторонников «русского мира» и теперь им светит до 8 лет тюрьмы за несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

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Фото: Одесская областная прокуратура