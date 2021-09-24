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Пандемия коронавируса закончится осенью 2022 года – прогноз компании Moderna

Пандемия коронавируса закончится осенью 2022 года – прогноз компании Moderna

Генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель спрогнозировал окончании пандемии коронавируса осенью следующего года.

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Об этом он сказал в интервью швейцарской газете Neue Zuercher Zeitung.

По словам Банселя, увеличение производства вакцин обеспечивает глобальные поставки.

«Если посмотреть на общепромышленное расширение производственных мощностей за последние шесть месяцев, то к середине следующего года должен быть доступна достаточное количество доз, чтобы каждый житель Земли мог пройти вакцинацию. Вакцинация также будет возможна в необходимом объеме»,

– цитирует главу Moderna информагентство Reuters.

Он также добавил, что скоро вакцинация будет доступна даже для младенцев, и спрогнозировал, что вакцинированные будут иммунизироваться естественным путем.

«Мы окажемся в ситуации, похожей на ситуацию с гриппом. Вы можете либо сделать прививку и хорошо перезимовать. Или не делать ее и рисковать заболеть и, возможно, даже попасть в больницу»,

– сказал Бансель.

На уточняющий вопрос, означает ли это возвращение к нормальной жизни во второй половине следующего года, он сказал: «С сегодняшнего дня – через год, я считаю».

Как сообщалось ранее, Минздрав Украины хочет утвердить перечень сфер, коллективы в которых подлежат обязательным прививкам от коронавируса.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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