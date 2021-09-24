Пандемия коронавируса закончится осенью 2022 года – прогноз компании Moderna

Генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель спрогнозировал окончании пандемии коронавируса осенью следующего года.
Об этом он сказал в интервью швейцарской газете Neue Zuercher Zeitung.
По словам Банселя, увеличение производства вакцин обеспечивает глобальные поставки.
«Если посмотреть на общепромышленное расширение производственных мощностей за последние шесть месяцев, то к середине следующего года должен быть доступна достаточное количество доз, чтобы каждый житель Земли мог пройти вакцинацию. Вакцинация также будет возможна в необходимом объеме»,
– цитирует главу Moderna информагентство Reuters.
Он также добавил, что скоро вакцинация будет доступна даже для младенцев, и спрогнозировал, что вакцинированные будут иммунизироваться естественным путем.
«Мы окажемся в ситуации, похожей на ситуацию с гриппом. Вы можете либо сделать прививку и хорошо перезимовать. Или не делать ее и рисковать заболеть и, возможно, даже попасть в больницу»,
– сказал Бансель.
На уточняющий вопрос, означает ли это возвращение к нормальной жизни во второй половине следующего года, он сказал: «С сегодняшнего дня – через год, я считаю».
Как сообщалось ранее, Минздрав Украины хочет утвердить перечень сфер, коллективы в которых подлежат обязательным прививкам от коронавируса.