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На сході України загинув зовсім юний захисник з Одеської області

На сході України загинув зовсім юний захисник з Одеської області

Жителі Білгорода-Дністровського зустрічатимуть “на щиті” і проводжатимуть в останню путь свого земляка Максима Білошкурського. Захиснику України було всього 19 років.

Трагічну новину повідомила пресслужба Білгород-Дністровської районної державної адміністрації.

Солдат Максим Білошкурський загинув 27 березня 2024 року в районі селища Орлівка Донецької області, де мужньо прийняв свій останній бій.

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“Відтепер наш земляк вболіває за Україну у Вічності. Низький уклін за подвиг, за мужність і за любов до рідної землі, Максиме! Вічна слава і пам’ять”, – написали земляки Героя.

Церемонія прощання з Білошкурським Максимом Олексійовичем відбудеться завтра, 2 квітня, о 10:00 у Білгороді-Дністровському.

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