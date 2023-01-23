Под Соледаром погиб сотрудник одесского телеканала

Александр Климов работал водителем на телеканале Odessa.LIVE. После вторжения россии он стал волонтером, а затем решил с оружием в руках защищать Украину.

О гибели Александра Климова сообщили в соцсетях его друзья и коллеги.

Воин погиб под Соледаром 17 января.

Коллеги Александра описывают его, как мудрого не по годам человека, который всегда готов был прийти на помощь.

«Ответственный до мозга костей, наш главный водитель на канале. А в скольких репортажах он сам участвовал, спасал животных и людей. Наш волонтер, помогавший фонду Бабушка Лео. Пойти защищать Родину – это было его личное желание, он ничего и никогда не боялся. Александра Александровича Климова всегда будут помнить, как настоящего Героя Украины, отдавшего жизнь в бою с проклятыми оккупантами», — так написал о нем журналист Дмитрий Богомолов.

“Это был жизнерадостный человек. Всегда готов прийти на помощь. Саша погиб 17 января под Соледаром. Дома остались родные. Если есть возможность помочь в последний раз Саше и его семье оставляю номер карты. 4441114449955630 монобанк. Горбунова Анна (сестра Саши) – сообщил в Фейсбуке телеоператор Алексей Барановский.

Ранее мы сообщали, что воин из одесской теробороны погиб, защищая Украину.

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