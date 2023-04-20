Новости Одессы и Одесской области

В боях на Бахмутском направлении погиб участник одесского Майдана

В боях на Бахмутском направлении погиб участник одесского Майдана

Защищая Украину от российских захватчиков погиб военнослужащий из Одесской области Александр Станков – позывной «Перун». Боец получил несовместимое с жизнью ранение на Бахмутском направлении.

Военный еще до начала полномасштабного вторжения боролся за Украину. О гибели «Перуна» 18 апреля сообщил друг погибшего Александр Винницкий в фейсбуке.
александр станков

Александр Станков был активным участником одесского Майдана. Он с конца 2000-х боролся с русским миром в Одессе в составе Одесской «Свободы». Затем принимал активное участие в Революции Достоинства, в защите Одессы от русской весны, в 2014-15 годах был добровольцем в «Сечи».

Военный погиб 17 апреля на Бахмутском направлении. Он находился в рядах Третьей отдельной штурмовой бригады. Ему было 32 года.
Александр в феврале 2022 года перевелся в 3-ю отдельную штурмовую бригаду, осознавая, что эта бригада будет на переднем крае фронта.

«Он был добрым, искренним и справедливым парнем. Украина потеряла одного из лучших своих сыновей… Неделю тому назад ты написал: «Мы вернемся со щитом или на щите». К сожалению, ты вернулся на щите», – написал друг погибшего Александр Винницкий.

александр станков
Прощание с Александром Станковым состоится в пятницу, 21 апреля, в 10:00 в Одесском доме офицеров (ул. Пироговская, 7/9).

Напомним, что за 19 апреля Одесса прощалась с еще одним бойцом — Сергеем Федиком, представителем движения «Ultras Odessa», объединяющего фанатов одесского футбольного клуба «Черноморец». Церемония прощания прошла на стадионе «Чорноморец».

Фото из соцсетей

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Редакция ПРОФИЛЬ

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