Новости Одессы и Одесской области

На фронте погиб бывший сельский голова из Одесской области

На фронте погиб бывший сельский голова из Одесской области

Защищая Украину от российской агрессии, погиб бывший глава села Николаевка Белгород-Днестровского района

18 апреля 2023 года, возле населенного пункта Соловьево Покровского района Донецкой области, в бою за Украину, за ее свободу и независимость, после получения несовместимых ранений с жизнью, погиб житель Сергеевской громады Белгород-Днестровского района. Об этом сообщили представители Сергеевской ОТГ на своей странице в Фейсбуке.

Николай Стойков родился в 1970 году в селе Холмское нынешней Арцизской громады Болградского района. После окончания учебы он переехал в село Николаевка, которое сейчас входит в состав Сергеевской громады. Здесь он и создал семью и прожил всю свою дальнейшую жизнь.

У Николая Стойкова остались жена и двое детей. Прощание с Героем Николаем Ивановичем Стойковым состоится 23 апреля 2023 года:

– 10:00 у дома Белгород-Днестровского городского совета у памятника Т.Г. Шевченко;

— 12:00 — б/у «Лагуна», с. Николаевка, ул. Черноморская 90.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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