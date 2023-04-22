На фронте погиб бывший сельский голова из Одесской области

18 апреля 2023 года, возле населенного пункта Соловьево Покровского района Донецкой области, в бою за Украину, за ее свободу и независимость, после получения несовместимых ранений с жизнью, погиб житель Сергеевской громады Белгород-Днестровского района. Об этом сообщили представители Сергеевской ОТГ на своей странице в Фейсбуке.

Николай Стойков родился в 1970 году в селе Холмское нынешней Арцизской громады Болградского района. После окончания учебы он переехал в село Николаевка, которое сейчас входит в состав Сергеевской громады. Здесь он и создал семью и прожил всю свою дальнейшую жизнь.

У Николая Стойкова остались жена и двое детей. Прощание с Героем Николаем Ивановичем Стойковым состоится 23 апреля 2023 года:

– 10:00 у дома Белгород-Днестровского городского совета у памятника Т.Г. Шевченко;

— 12:00 — б/у «Лагуна», с. Николаевка, ул. Черноморская 90.

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