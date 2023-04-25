На войне погиб участник рыцарских турниров из Одесской области

В Одесской области 24 апреля провели в последний путь героя Карпика Ярослава Игоревича, который участвовал в освобождении Херсонской области, а впоследствии и защищал нашу страну на востоке. Военный был родом из села Григорьевка Долинской громады Подольского района Одесской области

Об этом сообщил Долинский сельский голова Дмитрий Церна на странице Долинской громады в фейсбуке.

Ярослав Карпик служил старшим наводчиком гранатометного отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки в 18-м отдельном батальоне морской пехоты. Он погиб 18 апреля, выполняя боевое задание в районе населенного пункта Соловьево Донецкой области. Парню было 26 лет.

Траурная церемония прощания с Героем прошла в селе Григоровка Александровского старостинского округа Долинской территориальной громады.

Попрощаться с погибшим пришли сослуживцы Ярослава и жители села. Хоронили парня вместе с его рыцарским шлемом.

Ярослав Карпик учился в Одесской национальной академии пищевых технологий. Участвовал в рыцарских турнирах от клуба ОХМХ в Одессе, в том числе представлял наш регион на чемпионатах Украины. Кроме того, он был в команде по регби, также неоднократно занимавшей призовые места на национальном уровне.

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Фото: страничка в фейсбуке Долинской территориальной громады.