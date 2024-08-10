На войне погиб известный одесский ветеринар (фото)

Об этом стало известно из сообщений его коллег в социальных сетях.

Россия убила еще одного одессита, прекрасного и доброго человека, который посвятил свою жизнь помощи животным и людям, а затем пошел защищать свою землю от агрессоров. На передовой погиб врач-ветеринар Алексей Калугин, один из ведущих специалистов одной и одесских ветклиник.

–У каждого из нас, кто знал Алексея, работал и дружил, множество хороших воспоминаний. А слова трудно подобрать сейчас,

— говорится в сообщении его коллег на странице клиники «Эксвет» в Facebook.

Они вспоминают погибшего как профессионала своего дела, веселого, отзывчивого, честного и доброжелательного человека.

– Очень жаль. Он был хорошим человеком и врачом, подсказывал, помогал и рассказывал, если что-то не умеешь или не знаешь. Ободрял и веселил,

— отметила Диана Гладкова.

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