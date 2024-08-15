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На війні загинув молодий боєць із Кілії

На війні загинув молодий боєць із Кілії

Ще одна трагічна новина з фронту прийшла в Ізмаїльський район – захищаючи країну від рашистської орди загинув 29-річний мешканець Кілії Іван Васильович Кедик.

Іван Кедик народився і виріс у місті Кілія.

Плани на майбутнє змінила війна, тому взявши до рук зброю він пішов захищати країну від російських загарбників. Воїн захищав країну на Донецькому напрямку та в Сумській області, був відзначений нагородою командування.

Рідні з нетерпінням чекали його вдома з перемогою, але 13 серпня Іван загинув.

У загиблого залишилися дружина, трирічна донька, батьки, брат і сестри.

Кедик Іван

«Від імені всієї громади висловлюю щирі слова співчуття рідним і близьким полеглого Героя, поділяємо разом із ними біль непоправної втрати та підтримуємо в годину скорботи. Добрий, світлий спогад про полеглого за нашу країну Івана назавжди залишиться в пам’яті рідних, друзів, колег, побратимів, усіх, хто його знав, любив і поважав», – висловив співчуття міський голова Кілії В’ячеслав Чернявський.

Найближчим часом жителі Кілії зможуть попрощатися з полеглим захисником.

Також нещодавно своє життя за свободу України віддав Олексій Калугін, лікар-ветеринар з Одеси та Володимир Крупський – учасник фанатського руху одеського футбольного клубу «Чорноморець».

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Редакція ПРОФІЛЬ
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