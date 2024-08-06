Любашевская громада простилась с погибшим на фронте земляком

Война, день 895-й: ВСУ успешно атаковали российскую авиабазу в Морозовске Во вторник, 6 августа, начались 895-е сутки с начала полномасштабной войны в Украине. Наши воины продолжают наносить оккупантам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу. ПОДРОБНЕЕ

Голубедромы, ярмарки и постоянная тренировка: особенности голубеводства на Балтщине Взрослым и детям всегда нравится наблюдать за красивым полетом голубей или просто смотреть на них. Наверное поэтому птичьи ярмарки в Балте собирают много зрителей, а к голубиным рядам не подступиться. Об особенностях голубеводства на Балтщине мы говорили с руководителем Балтского клуба голубятников Борисом Шимбаревым. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области чиновница горсовета работала на фсб: подробности В Украине нейтрализовали масштабную агентурную сеть фсб, которая действовала в 6 областях и готовила ракетно-дроновые удары рф. На врага работали чиновники Южненского и Днепровского горсоветов и еще семь человек. ПОДРОБНЕЕ