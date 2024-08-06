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Любашевская громада простилась с погибшим на фронте земляком

Любашевская громада простилась с погибшим на фронте земляком

Слишком дорогой ценой для нашего государства дается мирная жизнь. Еще одного павшего на войне с захватнической россией Защитника Украины — солдата Игоря Валерьевича Бурдейного — провели в последний путь жители Любашевской громады.

Игорь Бурдейный погиб 26 июля 2024 года во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности Украины вблизи населенного пункта Терны Краматорского района Донецкой области.

5 августа отдать дань уважения мужественному защитнику Украины пришли близкие, друзья, знакомые, боевые побратимы и благодарные земляки.

погиб Игорь Бурдейный

Склонив головы в скорби они живым коридором, став на колени провожали траурный кортеж с гробом Героя к его последнему месту упокоения.

погиб Игорь Бурдейный

погиб Игорь Бурдейный

погиб Игорь Бурдейный

погиб Игорь Бурдейный

погиб Игорь Бурдейный

Имя Игоря Бурдейного навсегда будет вписано в историю Любашевской громады и Украины.

погиб Игорь Бурдейный

Ранее в Донецкой области в бою за Украину погиб уроженец Белгород-Днестровского района Дмитрий Скалозуб.

Фото — Любашевская громада

 

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