Любашевская громада простилась с погибшим на фронте земляком

Слишком дорогой ценой для нашего государства дается мирная жизнь. Еще одного павшего на войне с захватнической россией Защитника Украины — солдата Игоря Валерьевича Бурдейного — провели в последний путь жители Любашевской громады.
Игорь Бурдейный погиб 26 июля 2024 года во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности Украины вблизи населенного пункта Терны Краматорского района Донецкой области.
5 августа отдать дань уважения мужественному защитнику Украины пришли близкие, друзья, знакомые, боевые побратимы и благодарные земляки.
Склонив головы в скорби они живым коридором, став на колени провожали траурный кортеж с гробом Героя к его последнему месту упокоения.
Имя Игоря Бурдейного навсегда будет вписано в историю Любашевской громады и Украины.
Ранее в Донецкой области в бою за Украину погиб уроженец Белгород-Днестровского района Дмитрий Скалозуб.
Фото — Любашевская громада