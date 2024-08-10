На війні загинув відомий одеський ветеринар (фото)

Про це стало відомо із повідомлень його колег в соціальних мережах.

Росія вбила ще одного одесита, прекрасну та добру людину, яка присвятила своє життя допомозі тваринам і людям, а потім пішла захищати свою землю від агресорів. На передовій загинув лікар-ветеринар Олексій Калугін, один із провідних спеціалістів однієї і одеських ветклінік.

–У кожного з нас, хто знав Олексія, працював та дружив, безліч хороших спогадів. А слова важко підібрати зараз,

– йдеться у повідомленні його колег на сторінці клініки «Ексвет» у Фейсбук.

Вони згадують загиблого як професіонала своєї справи, веселу, чуйну, чесну та доброзичливу людину.

– Дуже шкода. Він був хорошою людиною і лікарем, підказував, допомагав і розповідав, якщо щось не вмієш чи не знаєш. Підбадьорював і веселив,

– зазначила Діана Гладкова.

Читайте також: