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На війні загинув відомий одеський ветеринар (фото)

На війні загинув відомий одеський ветеринар (фото)

Олексій Калугін, лікар-ветеринар з Одеси, віддав своє життя за свободу України. 

Про це стало відомо із повідомлень його колег в соціальних мережах.

Росія вбила ще одного одесита, прекрасну та добру людину, яка присвятила своє життя допомозі тваринам і людям, а потім пішла захищати свою землю від агресорів. На передовій загинув лікар-ветеринар Олексій Калугін, один із провідних спеціалістів однієї і одеських ветклінік.

–У кожного з нас, хто знав Олексія, працював та дружив, безліч хороших спогадів. А слова важко підібрати зараз, 

– йдеться у повідомленні його колег на сторінці клініки «Ексвет» у Фейсбук.

Вони згадують загиблого як професіонала своєї справи, веселу, чуйну, чесну та доброзичливу людину.

– Дуже шкода. Він був хорошою людиною і лікарем, підказував, допомагав і розповідав, якщо щось не вмієш чи не знаєш. Підбадьорював і веселив, 

– зазначила  Діана Гладкова.

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