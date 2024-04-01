Новости Одессы и Одесской области

Рекламу на улицах Одессы будут размещать по-новому

Рекламу на улицах Одессы будут размещать по-новому

В Одессе меняют требования к размещению наружной рекламе и планируют вдвое сократить ее количество. Уже демонтировано более 80% размещенных в городе афишных тумб и более 100 стационарных рекламных конструкций большого формата и других.

В частности, на Исполкоме Одесского горсовета 27 марта были согласованы изменения в Схему комплексного размещения наружной рекламы в пределах Адмиральского проспекта. Как сообщили в мэрии, количество рекламных носителей будет сокращено на 64%: с 78 до 28 единиц.

Как отметил начальник Управления рекламы Игорь Слюсаренко, в настоящее время разработан и согласован с владельцами рекламных средств «План действий по сокращению рекламных конструкций в городе Одесса». Документ предусматривает внесение изменений, отмену и принятие новых схем комплексного размещения наружной рекламы.

Читайте также: Уродливая реклама в городе: почему в Одессе не могут решить эту проблему

Демонтаж будет производиться в основном в историческом центре Одессы. В частности, это обусловлено включением исторической части города в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также развитием технологий, и как следствие — изменением требований к рекламе и рекламным конструкциям.

В дальнейшем в Одессе предлагается внедрять современные цифровые рекламные носители.

«Проведены переговоры с владельцами рекламных конструкций по уменьшению количества наружной рекламы в нашем городе. Найдено понимание — количество носителей будет сокращено почти вдвое. Кроме того, планируется постепенное обновление и приведение рекламных конструкций к современному виду», — сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Читайте также: В Одессе владелец кафе сменил вывеску на надпись «Гена, **й тебе, а не взятку»

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua