Рекламу на улицах Одессы будут размещать по-новому

В частности, на Исполкоме Одесского горсовета 27 марта были согласованы изменения в Схему комплексного размещения наружной рекламы в пределах Адмиральского проспекта. Как сообщили в мэрии, количество рекламных носителей будет сокращено на 64%: с 78 до 28 единиц.

Как отметил начальник Управления рекламы Игорь Слюсаренко, в настоящее время разработан и согласован с владельцами рекламных средств «План действий по сокращению рекламных конструкций в городе Одесса». Документ предусматривает внесение изменений, отмену и принятие новых схем комплексного размещения наружной рекламы.

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Демонтаж будет производиться в основном в историческом центре Одессы. В частности, это обусловлено включением исторической части города в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также развитием технологий, и как следствие — изменением требований к рекламе и рекламным конструкциям.

В дальнейшем в Одессе предлагается внедрять современные цифровые рекламные носители.

«Проведены переговоры с владельцами рекламных конструкций по уменьшению количества наружной рекламы в нашем городе. Найдено понимание — количество носителей будет сокращено почти вдвое. Кроме того, планируется постепенное обновление и приведение рекламных конструкций к современному виду», — сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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