Новини Одеси та Одеської області

Рекламу на вулицях Одеси розміщуватимуть по-новому

Рекламу на вулицях Одеси розміщуватимуть по-новому

В Одесі змінюють вимоги до розміщення зовнішньої реклами і планують удвічі скоротити її кількість. Уже демонтовано понад 80% розміщених у місті афішних тумб і понад 100 стаціонарних рекламних конструкцій великого формату та інших.

Зокрема, на Виконкомі Одеської міськради 27 березня було погоджено зміни до Схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами в межах Адміральського проспекту. Як повідомили в мерії, кількість рекламних носіїв буде скорочено на 64%: з 78 до 28 одиниць.

 

Як зазначив начальник Управління реклами Ігор Слюсаренко, наразі розроблено та погоджено з власниками рекламних засобів “План дій щодо скорочення рекламних конструкцій у місті Одеса”. Документ передбачає внесення змін, скасування та ухвалення нових схем комплексного розміщення зовнішньої реклами.

Читайте також: Потворна реклама в місті: чому в Одесі не можуть вирішити цю проблему

Демонтаж здійснюватиметься переважно в історичному центрі Одеси. Зокрема, це зумовлено включенням історичної частини міста до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також розвитком технологій і, як наслідок, зміною вимог до реклами та рекламних конструкцій.

Надалі в Одесі пропонується впроваджувати сучасні цифрові рекламні носії.

“Проведено переговори з власниками рекламних конструкцій щодо зменшення кількості зовнішньої реклами в нашому місті. Знайдено розуміння – кількість носіїв буде скорочено майже вдвічі. Крім того, планується поступове оновлення та приведення рекламних конструкцій до сучасного вигляду”, – повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Читайте також: В Одесі власник кафе змінив вивіску на напис «Гена, **й тобі, а не хабар»

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk