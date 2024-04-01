Рекламу на вулицях Одеси розміщуватимуть по-новому

Зокрема, на Виконкомі Одеської міськради 27 березня було погоджено зміни до Схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами в межах Адміральського проспекту. Як повідомили в мерії, кількість рекламних носіїв буде скорочено на 64%: з 78 до 28 одиниць.

Як зазначив начальник Управління реклами Ігор Слюсаренко, наразі розроблено та погоджено з власниками рекламних засобів “План дій щодо скорочення рекламних конструкцій у місті Одеса”. Документ передбачає внесення змін, скасування та ухвалення нових схем комплексного розміщення зовнішньої реклами.

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Демонтаж здійснюватиметься переважно в історичному центрі Одеси. Зокрема, це зумовлено включенням історичної частини міста до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також розвитком технологій і, як наслідок, зміною вимог до реклами та рекламних конструкцій.

Надалі в Одесі пропонується впроваджувати сучасні цифрові рекламні носії.

“Проведено переговори з власниками рекламних конструкцій щодо зменшення кількості зовнішньої реклами в нашому місті. Знайдено розуміння – кількість носіїв буде скорочено майже вдвічі. Крім того, планується поступове оновлення та приведення рекламних конструкцій до сучасного вигляду”, – повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

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