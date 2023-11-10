Уродливая реклама в городе: почему в Одессе не могут решить эту проблему

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В связи с включением исторической части Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, перед властями города возник вопрос очистки фасадов домов от рекламных конструкций, искажающих архитектуру и приведения внешнего вида домов к аутентичному спроектированному виду.

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8 ноября состоялась онлайн-консультация с руководством Управления рекламы и охраны достопримечательностей города-побратима Регенсбург относительно правил размещения рекламных конструкций и вывесок в городе.

Как отметил директор Департамента культуры Одесского городского совета Иван Липтуга, законы и правила у нас достаточно схожие, разница в соблюдении:

В Регенсбурге 99% владельцев недвижимости и бизнесов ответственно соблюдают правила и не портят архитектуру. Нарушителей легко пересчитать по пальцам одной руки. Обычно после первого устного предупреждения несоответствия быстро устраняются самим предпринимателем. В редких случаях посылается повторное письменное предупреждение. Но для злостных нарушителей предусмотрена система штрафов и сумма может достигать полмиллиона евро. У нас в среднем за год приходится демонтировать до трех тысяч незаконно размещенных рекламных конструкций, владельцы которых игнорируют законодательство, правила и предписания.

Решено, что в рамках этой работы между Департаментом культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции и Управлением рекламы создается совместная рабочая группа, которая разработает единые для всех правила оформления вывесок и рекламных конструкций в соответствии с требованиями ЮНЕСКО.