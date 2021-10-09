На поселке Котовского неизвестный сбил насмерть мужчину на «зебре»

На Одесчине задержали беглого тракториста, устроившего смертельное ДТП В Одесской области полицейские разыскали мужчину, который устроил ДТП, будучи за рулем трактора, отчего погиб ребенок, а после сбежал.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции. ПОДРОБНЕЕ