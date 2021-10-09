На поселке Котовского неизвестный сбил насмерть мужчину на «зебре»

В Одессе неизвестный водитель автомобиля Mitsubishi Pajero сбил насмерть пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
Как сообщили источники в полиции, трагический инцидент случился вечером пятницы, 8 октября на поселке Котовского, на перекрестке улиц Академика Заболотного и Сахарова.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
Приметы погибшего: на вид 50-55 лет, рост 180 см, крепкого телосложения. Был одет в черную куртку, фиолетовую футболку, синие штаны и черные ботинки.
Официальная информация по повод ДТП на данный момент отсутствует.
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Источник: Думская