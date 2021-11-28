На трассе Одесса-Рени в лобовом столкновении автомобилей погиб ребенок

В Одесской области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на трассе Одесса-Рени, в которой погиб ребенок.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Предварительно известно, что водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым микроавтобусом Iveco.

От полученных травм погиб 5-летний пассажир Daewoo Lanos. Обоих водителей, в возрасте 34-х и 40-а лет, доставили в больницу с различными травмами.

Инцидент произошол в половине одиннадцатого утра возле села Холмское Арцизской ОТГ. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в селе Долинское Ренийской объединенной территориальной громады Одесской области закрыли ясли-детский сад “Ромашка” после внезапной смерти пятилетней воспитанницы детсада.

Также мы писали, что правоохранители объявили в розыск мужчину, который в селе Петрово под Одессой перевернул трактор с детьми в прицепе, и сбежал с места аварии. В ДТП травмировался и погиб 9-летний мальчик.

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