На трассе Одесса – Рени приостановят движение авто: когда и почему

В пятницу, 8 ноября 2024 года, на автодороге Одесса – Рени будет временно приостановлено движение легковых и грузовых автомобилей.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины со ссылкой на своих молдавских коллег.
«Сообщаем, что по информации молдавских коллег, в период с 01:00 до 04:00 08 ноября 2024 на транзитном участке будут проводиться работы по установке оборудования для мониторинга движения транспортных средств. В связи с этим перемещение легковых и грузовых автомобилей будет временно приостановлено», – сказано в сообщении.
Водителей просят учесть данную информацию при планировании поездок.
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