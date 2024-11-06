Новости Одессы и Одесской области

На трассе Одесса – Рени приостановят движение авто: когда и почему

На трассе Одесса – Рени приостановят движение авто: когда и почему

В пятницу, 8 ноября 2024 года, на автодороге Одесса – Рени будет временно приостановлено движение легковых и грузовых автомобилей.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины со ссылкой на своих молдавских коллег.

«Сообщаем, что по информации молдавских коллег, в период с 01:00 до 04:00 08 ноября 2024 на транзитном участке будут проводиться работы по установке оборудования для мониторинга движения транспортных средств. В связи с этим перемещение легковых и грузовых автомобилей будет временно приостановлено», – сказано в сообщении.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании поездок.

Читайте также: Почему трассу Одесса – Рени хотят расширить?

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua