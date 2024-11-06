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На трасі Одеса – Рені призупинять рух авто: коли та чому

На трасі Одеса – Рені призупинять рух авто: коли та чому

У п’ятницю, 8 листопада 2024 року, на автодорозі Одеса – Рені буде тимчасово припинено рух легкових та вантажних автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України із посиланням на своїх молдавських колег.

«Повідомляємо, що за інформацією молдавських колег, у період з 01:00 до 04:00 08 листопада 2024 на транзитній ділянці будуть проводитися роботи з встановлення обладнання для моніторингу руху транспортних засобів. У зв’язку з цим переміщення легкових та вантажних автомобілів буде тимчасово призупинено», – йдеться у повідомленні.

Водіїв просять зважити на цю інформацію при плануванні поїздок.

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