1 сентября на трассе Одесса-Рени произошла смертельная авария

Ранним утром, 1 сентября, на трассе Одесса-Рени вблизи села Белолесье кроссовер на полной скорости врезался в грузовик. Водитель легкового автомобиля погиб.
Об этом сообщает полиции Одесской области.
Полицейские установили, что 42-летний водитель автомобиля Renault Sanderо, двигаясь в направлении Рени, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «DAF». От удара грузовик опрокинулся в кювет.
В результате ДТП водитель кроссовера погиб на месте.
62-летний водитель грузовика не пострадал. Его проверили на состояние опьянения, он был трезв.
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