В Одесской области мужчина угрожал соседу боевой гранатой: детали (фото, видео)

Мужчина в Березовском районе угрожал односельчанину взорвать гранату. За хулиганство и незаконное обращение с боевым припасом 22-летнему жителю Березовского района грозит административная и уголовная ответственность. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

В полицию поступило сообщение жительницы Березовского района о том, что пьяный односельчанин оскорбляет ее брата нецензурной бранью и угрожает взорвать гранату.

По словам злоумышленника, мотивом преступления стали слухи, которые якобы потерпевший распространял о нем.

По месту жительства мужчины полицейские провели неотложный обыск, во время которого в шкафу обнаружили корпус ручной осколочной гранаты с задором. Следователи изъяли боевой запас и направили его на экспертизу.

В отношении правонарушителя правоохранители составили административные материалы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которой квалифицируется мелкое хулиганство. Мужчине грозит штраф до 119 грн или общественные работы сроком от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы сроком от одного до двух месяцев.

По факту выявления гранаты следователи Березовского районного отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Ею квалифицируется ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним,что Одесский благотворительный Фонд «Корпорация монстров» получил государственную лицензию на закупку вооружений.

Фото и видео: ГУНП в Одесской области