Одесскую область накроет туман: как избежать трагедии на дорогах?

По информации синоптиков, с вечера 15 марта и всю ночь 16 марта в Одесской области ожидается сильный туман. Видимость на автодорогах составит не более 200-500 метров. В регионе объявлено штормовое предупреждение первого, «желтого», уровня опасности.

В этой связи Служба автомобильных дорог в Одесской области предупреждает водителей и пешеходов: будьте особенно внимательными на дорогах!

Водителей просят быть особенно осмотрительными, выбирать умеренную скорость и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами. Также не следует забывать включать свет противотуманных фар.

А пешеходам Автодор советует следующее:

используйте верхнюю одежду или головные уборы со светоотражающими элементами;

переходите улицу/дорогу только в местах пешеходных переходов и будьте при этом очень внимательны;

меньше передвигайтесь вдоль автомобильных дорог.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на дороге следует обращаться на круглосуточную горячую линию Укравтодора: +38 067 400 60 80.