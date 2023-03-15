Одесскую область накроет туман: как избежать трагедии на дорогах?

По информации синоптиков, с вечера 15 марта и всю ночь 16 марта в Одесской области ожидается сильный туман. Видимость на автодорогах составит не более 200-500 метров. В регионе объявлено штормовое предупреждение первого, «желтого», уровня опасности.
В этой связи Служба автомобильных дорог в Одесской области предупреждает водителей и пешеходов: будьте особенно внимательными на дорогах!
Водителей просят быть особенно осмотрительными, выбирать умеренную скорость и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами. Также не следует забывать включать свет противотуманных фар.
А пешеходам Автодор советует следующее:
- используйте верхнюю одежду или головные уборы со светоотражающими элементами;
- переходите улицу/дорогу только в местах пешеходных переходов и будьте при этом очень внимательны;
- меньше передвигайтесь вдоль автомобильных дорог.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации на дороге следует обращаться на круглосуточную горячую линию Укравтодора: +38 067 400 60 80.