Смертельное ДТП в Одессе: автопоезд задавил пожилую женщину

В Одессе произошло очередное смертельное ДТП: так, днем 16 февраля на улице Академика Заболотного, погибла 61-летняя женщина.

По данным областного управления полиции, 28-летний водитель автопоезда в составе тягача «MAN» совершил наезд на женщину, когда та переходила проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте. От полученных травм одесситка погибла.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Водителя проверили на состояние опьянения, он был трезв.

Напомним, аналогичной ДТП случилось в Одессе днем ранее, когда на улице Ицхака Рабина водитель автомобиля BMW совершил наезд на 63-летнего мужчину, когда тот переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. От полученных травм потерпевший скончался.