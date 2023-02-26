Трассе Одесса-Киев ВАЗ протаранил фору и убил ее водителя

Авария с необычными последствиями произошла в Одесской области у села Старые Маяки 25 февраля. Там лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка. Водитель грузовика погиб, хотя обычно бывает наоборот.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
По информации правоохранителей, инцидент произошел вчера, 25 февраля, примерно в десять часов вечера вблизи села старые Маяки Березовского района.
По предварительной информации, 55-летний житель поселка Ширяево на легковом автомобиле «ВАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Scania под управлением 26-летнего жителя города Днепр.
Водитель грузовика погиб на месте происшествия от полученных травм, водителя легковушки направили с многочисленными травмами в Любашевскую центральную больницу. Были ли мужчины трезвые, установит экспертиза.
На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы по расследованию ДТП ГУ ГУНП в Одесской области и из местного Березовского райотдела.
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о смертельном ДТП в Одессе, в котором автопоезд задавил пожилую женщину.
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