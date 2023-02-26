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Трассе Одесса-Киев ВАЗ протаранил фору и убил ее водителя

Трассе Одесса-Киев ВАЗ протаранил фору и убил ее водителя

Авария с необычными последствиями произошла в Одесской области у села Старые Маяки 25 февраля. Там лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка. Водитель грузовика погиб, хотя обычно бывает наоборот.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел вчера, 25 февраля, примерно в десять часов вечера вблизи села старые Маяки Березовского района.

По предварительной информации, 55-летний житель поселка Ширяево на легковом автомобиле «ВАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Scania под управлением 26-летнего жителя города Днепр.

Водитель грузовика погиб на месте происшествия от полученных травм, водителя легковушки направили с многочисленными травмами в Любашевскую центральную больницу. Были ли мужчины трезвые, установит экспертиза.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы по расследованию ДТП ГУ ГУНП в Одесской области и из местного Березовского райотдела.

перевернувшийся тягач

В результате лобового столкновения с ВАЗом водитель грузового автомобиля Scania из Днепра погиб на месте.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о смертельном ДТП в Одессе, в котором автопоезд задавил пожилую женщину.

Также мы писали страшной аварии в Одесской области, в которой погиби папа и две его маленьких дочки.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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