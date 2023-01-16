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Одесская область: в страшной аварии погибли две маленьких  девочки и их папа

Одесская область: в страшной аварии погибли две маленьких  девочки и их папа

Авария произошла рано утром 16 января. В машине были также мама девочек и их сестричка. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.

О трагедии сообщили в полиции Одесской области.

Сегодня утром, по предварительной информации, 31-летний житель Лиманской территориальной громады ехел со своей семьей на автомобиле «ВАЗ» из села Траповка в село Заречное.

На закругленном участке автодороги он не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. Водитель и его дочери 2-х и 7-ми лет погибли от полученных травм до приезда «скорой», а его жену и еще одну 5-летнюю дочь в тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу.

В полиции сообщили, что более полную картину трагедии смогут установить после того, как проведут экспертизы.

По факту трагического ДТП открыто уголовное дело по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких лиц).

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе произошла авария с участием трех автомобилей. В одном из них ехала семья. Отец в ДТП погиб, его жену и сына доставили в больницу с тяжелыми травмами.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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