В Одессе водитель BMW сбил насмерть пенсионера

В Одессе на улице Ицхака Рабина произошло ДТП, в котором погиб пожилой мужчина. Обстоятельства происшествия расследует полиция.

По информации правоохранителей, вечером среды, 14 февраля, 24-летний одессит, управляя легковым автомобилем BMW, совершил наезд на 63-летнего мужчину, когда тот переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. От полученных травм потерпевший скончался.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения, в момент ДТП он был трезв.

Еще новости о ДТП в Одессе:

Фото ГУНП в Одесской области