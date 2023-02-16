В Одессе водитель BMW сбил насмерть пенсионера

В Одессе на улице Ицхака Рабина произошло ДТП, в котором погиб пожилой мужчина. Обстоятельства происшествия расследует полиция.
По информации правоохранителей, вечером среды, 14 февраля, 24-летний одессит, управляя легковым автомобилем BMW, совершил наезд на 63-летнего мужчину, когда тот переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. От полученных травм потерпевший скончался.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения, в момент ДТП он был трезв.
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Фото ГУНП в Одесской области