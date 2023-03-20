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На трассе Одесса – Рени Fiat сбил насмерть молодого пешехода

На трассе Одесса – Рени Fiat сбил насмерть молодого пешехода

Полицейские начали уголовное производство по факту смертельного ДТП в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
Как сообщили в областном управлении полиции, в результате аварии на трассе Одесса – Рени погиб пешеход.

Предварительно установлено, что 33-летний житель Одессы, управляя легковым автомобилем Fiat Doblo, вблизи села Монаши наехал на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном и неосвещаемом месте. От полученных травм потерпевший скончался до приезда скорой.

По словам водителя, пешехода он не заметил, потому что его якобы ослепили фары ехавшего навстречу автомобиля.

Проверка водителя на состояние опьянения показала, что в момент ДТП он был трезв.

Водитель Fiat Doblo сбил насмерть пешехода

На установление личности погибшего полицейским ушло определенное время, мужчине было 26 лет, он проживал в Староказацкой общине.

В рамках начатого производства назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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