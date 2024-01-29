На Таирова одесситы протестуют против застройки

Утром, 29 января, строители начали демонтаж забора вокруг территории будущей стройки. Жители многоэтажки, напротив которой может вырасти новострой, вышли на протест.

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни».

На место приехали правоохранители, также ждут представителя застройщика с разрешительными документами.

Напомним, что в Киевском районе Одессы на месте цветочного рынка хотят построить выставочный центр с офисными помещениями.

По проекту реконструированное здание, которое вырастет на месте цветочного рынка, будет иметь высоту 9 метров. То есть для дома по ул. Академика Королева, 92, солнечный свет будет закрыт примерно до 4 этажа.

Кроме грядущих перемен, уже сейчас жильцы дома испытали неудобства и считают, что их права ограничиваются. Ведь забор построили на придомовой территории, забрав у жильцов дома 10 соток земли и перекрыли пожарный выезд со двора.

По словам жителей, между забором и фасадом дома оставили всего два метра тротуара от дороги до остановки.

«Одесская жизнь» следит за развитием ситуации.

Фото — Катерина Волянская