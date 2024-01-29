На Таирова одесситы протестуют против застройки

В Одессе жители дома по адресу ул. Академика Королева, 92, протестуют против попытки отобрать у них 10 соток придомовой территории очередным застройщиком. На месте цветочного рынка хотят построить выставочный центр с офисными помещениями.
Утром, 29 января, строители начали демонтаж забора вокруг территории будущей стройки. Жители многоэтажки, напротив которой может вырасти новострой, вышли на протест.
Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни».
На место приехали правоохранители, также ждут представителя застройщика с разрешительными документами.
Напомним, что в Киевском районе Одессы на месте цветочного рынка хотят построить выставочный центр с офисными помещениями.
По проекту реконструированное здание, которое вырастет на месте цветочного рынка, будет иметь высоту 9 метров. То есть для дома по ул. Академика Королева, 92, солнечный свет будет закрыт примерно до 4 этажа.
Читайте также: В Одессе хотят снести отель-барак на Фонтане
Кроме грядущих перемен, уже сейчас жильцы дома испытали неудобства и считают, что их права ограничиваются. Ведь забор построили на придомовой территории, забрав у жильцов дома 10 соток земли и перекрыли пожарный выезд со двора.
По словам жителей, между забором и фасадом дома оставили всего два метра тротуара от дороги до остановки.
«Одесская жизнь» следит за развитием ситуации.
Фото — Катерина Волянская