Новости Одессы и Одесской области

На Таирова одесситы протестуют против застройки

На Таирова одесситы протестуют против застройки

В Одессе жители дома по адресу ул. Академика Королева, 92, протестуют против попытки отобрать у них 10 соток придомовой территории очередным застройщиком. На месте цветочного рынка хотят построить выставочный центр с офисными помещениями.

Утром, 29 января, строители начали демонтаж забора вокруг территории будущей стройки. Жители многоэтажки, напротив которой может вырасти новострой, вышли на протест.

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни».

На место приехали правоохранители, также ждут представителя застройщика с разрешительными документами.

Напомним, что в Киевском районе Одессы на месте цветочного рынка хотят построить выставочный центр с офисными помещениями.

По проекту реконструированное здание, которое вырастет на месте цветочного рынка, будет иметь высоту 9 метров. То есть для дома по ул. Академика Королева, 92, солнечный свет будет закрыт примерно до 4 этажа.

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Кроме грядущих перемен, уже сейчас жильцы дома испытали неудобства и считают, что их права ограничиваются. Ведь забор построили на придомовой территории, забрав у жильцов дома 10 соток земли и перекрыли пожарный выезд со двора.

По словам жителей, между забором и фасадом дома оставили всего два метра тротуара от дороги до остановки.

«Одесская жизнь» следит за развитием ситуации.

Фото — Катерина Волянская

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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