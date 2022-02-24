Дом на одесском спуске Маринеско «трещит и сползает» (фото)

Жители дома №14 по спуску Маринеско с большим скепсисом относятся к известию о его ближайшем ремонте. Более того, они уверены, что «никакой ремонт дом не спасет».

Одесский дом на спуске Маринеско, 14: ситуация плачевная

Дом на спуске Маринеско, 14 – длинный, немного несуразный. Один из его флигелей был построен в 1891 году. «В целом» же дом появился на свет где-то в середине позапрошлого столетия (как сообщает Архитектурная фотобаза «Домофото», «вероятно, в середине XIX века»).

Время от времени здесь раздается треск, а дом «сползает», говорят местные жители.

Любовь Еременко живет в этом доме полвека. Ее флигель, как говорит сама женщина, «более-менее, тем более, мне удалось в свое время провести серьезный ремонт». А вот ту часть дома, которая ближе к Пересыпскому мосту, по ее утверждению, «уже ничем не спасешь, сносить его надо. Его давным-давно надо было ремонтировать».

Ситуация с домом – что с фасадом, что внутри двора – плачевная. Причем, такая она очень и очень давно. О треске и сползании жители дома стали жаловаться еще с давних времен – когда «грохнул» стоявший рядом (еще ближе к Пересыпскому мосту) другой жилой дом. Сейчас там автомойка.

С торца дом №14 тоже весь в трещинах. Проблем прибавил и ремонт спуска Маринеско.

Любовь Еременко говорит, что пересказать всю историю жалоб, просьб и хождений по инстанциям по поводу состояния этого аварийного дома не хватит никакого времени.

Нам за все эти времена долгих переписок и отписок только сменили две водосточные трубы ну, и крышу подлатали. Все остальное мы делаем сами. Но это все тоже «подлатка»… А теперь что? Я даже не понимаю, о каком ремонте может идти речь, если дом ползет? Так и грохнет однажды. Вы сами полюбуйтесь, какие здесь трещины,

– говорит Любовь Ееременко.

Любуемся… Можете и вы «полюбоваться», глядя на фото:

Дом на одесском спуске Маринеско, 14: «наружная стена уже давно сменила свою геометрию»

И все же дом на спуске Маринеско собираются ремонтировать. Об этом «Одесская жизнь» сообщала еще в августе прошлого года. Тогда же был объявлен соответствующий тендер.

Из технического задания к тендеру мы узнали, что планируется реконструкция фасада здания, восстановление декора и покраска. И главное: в доме должны быть обновлены железобетонные фундаменты и заменены балки перекрытий. Также в планах – полная замена крыши дома, системы водостоков, переоборудование дымоходов.

Совсем недавно «Одесская жизнь» сообщила о продолжении истории с несчастным домом. Нам сообщили официально, что в конце 2021 года был заключен договор на проведение работ в доме по спуску Маринеско, 14. Причем не только городской совет будет контролировать проведение работ, но и за этим будет следить инспекция управления ГАСК, поскольку это работы повышенной сложности.

Между тем, как сообщала «Одесская жизнь», дом на спуске Маринеско в Одессе может обрушиться в любой момент. Такое мнение высказал одесский архитектор Анатолий Будыкин. То что, мы видим внешне, – это далеко не все, что есть на самом деле. Архитектор отметил, что несущая наружная стена уже давно сменила свою геометрию. Она не вертикальная, и имеет «пузо»…

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