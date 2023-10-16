На поселке Котовского открылось новое укрытие: за чей счет обустроено (фото)

Еще одно оборудованное укрытие в одном из учебных заведений Пересыпского района готово к принятию детей и жителей района. В укрытии могут одновременно находиться более 500 человек.
Как сообщили в мэрии, большое современное укрытие удалось обустроить благодаря сотрудничеству родителей учеников, городских властей и международных организаций.
“Это укрытие начинали делать родители, не дожидаясь процедур бюджета. Подхватили городским бюджетом. Но прекрасно сделали его благодаря помощи Детского фонда ООН (Юнисеф). Здесь есть все, что может быть в укрытии”, — сообщила руководитель образовательного департамента Одесского горсовета Елена Буйневич.
В учебном заведении регулярно проводятся тренировочные эвакуации, чтобы школьники оперативно переходили к укрытию в случае воздушной тревоги.
В мирное время все эти помещения станут местом для детских звукозаписывающих студий, занятий самбо-карате или школьными театрами, сообщили в мэрии.
Ранее «Одесская жизнь» писала о том, можно ли прятаться во время тревог в подвалах многоэтажных домов.
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