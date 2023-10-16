Новости Одессы и Одесской области

На поселке Котовского открылось новое укрытие: за чей счет обустроено (фото)

На поселке Котовского открылось новое укрытие: за чей счет обустроено (фото)

Еще одно оборудованное укрытие в одном из учебных заведений Пересыпского района готово к принятию детей и жителей района. В укрытии могут одновременно находиться более 500 человек.

Как сообщили в мэрии, большое современное укрытие удалось обустроить благодаря сотрудничеству родителей учеников, городских властей и международных организаций.

“Это укрытие начинали делать родители, не дожидаясь процедур бюджета. Подхватили городским бюджетом. Но прекрасно сделали его благодаря помощи Детского фонда ООН (Юнисеф). Здесь есть все, что может быть в укрытии”, — сообщила руководитель образовательного департамента Одесского горсовета Елена Буйневич.

В учебном заведении регулярно проводятся тренировочные эвакуации, чтобы школьники оперативно переходили к укрытию в случае воздушной тревоги.

укрытие в Одессе

В мирное время все эти помещения станут местом для детских звукозаписывающих студий, занятий самбо-карате или школьными театрами, сообщили в мэрии.

Ранее «Одесская жизнь» писала о том, можно ли прятаться во время тревог в подвалах многоэтажных домов.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить