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На селищі Котовського відкрилося нове укриття: чиїм коштом облаштовано (фото)

На селищі Котовського відкрилося нове укриття: чиїм коштом облаштовано (фото)

Як повідомили у мерії, велике сучасне укриття вдалося облаштувати завдяки співпраці батьків учнів, міської влади та міжнародних організацій.

“Це укриття починали робити батьки, не чекаючи на процедури бюджету. Підхопили міським бюджетом. Але чудово зробили його завдяки допомозі Дитячого фонду ООН (Юнісеф). Тут є все, що може бути у сховку”, – повідомила керівник освітнього департаменту Одеської міськради Олена Буйневич.

У навчальному закладі регулярно проводяться тренувальні евакуації, щоби школярі оперативно переходили до укриття у разі повітряної тривоги.

укрытие в Одессе
укрытие

У мирний час усі ці приміщення стануть місцем для дитячих звукозаписних студій, занять самбо-карате чи шкільними театрами, повідомили у мерії.

Раніше “Одеське життя” писало про те, чи можна ховатися під час тривог у підвалах багатоповерхових будинків.

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