Необычное природное явление запечатлели у моря в Одессе – фотофакт

Необычное природное явление запечатлели у моря в Одессе – фотофакт

В Одессе был замечен своеобразный морской мираж – корабль. парящий над морем. Это необычное явление называется фата-моргана.

Фото этого явления поделидась с «Одесской жизнью» очевидица Ирина Ткач.

Природное явление в Ожессе

Фата-моргана – редко встречающееся сложное оптическое явление в атмосфере, возникающее в тех случаях, когда в нижних слоях атмосферы образуется (обычно вследствие разницы температур) несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности, способных давать зеркальные отражения.

В результате отражения, а также и преломления лучей, реально существующие (в том числе находящиеся далеко за горизонтом) объекты дают на горизонте или над ним по нескольку искаженных изображений, частично накладывающихся друг на друга и быстро меняющихся во времени, что и создает причудливую картину.

Явление получило свое название получило в честь персонажа артуровских легенд – феи Морганы.

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