Ночью небо над Одессой расцвело яркими красками: что это было? (фото)

Начиная примерно с часу ночи в небе появилось необычное и достаточно яркое свечение. Удивительную картину могли наблюдать и те, кто не спал в это время в Одесской области.

И сегодня одесситы делятся в соцсетях красочными фото.

«В час ночи началось что-то невероятное! Все небо полыхнуло! Полярное сияние было видно даже над головой! А северный горизонт просто горел»,

– написал у себя в Facebook одессит Александр Сивенко.

Стоит отметить, что северное сияние этой ночью наблюдали не только не Одесчине – это природное явление посетило и восточные области Украины – его могли наблюдать в небе над Харьковщиной, Донбасом и Днепропетровщиной.

Это достаточно редкое явление для украинских широт. Однако его появлению способствуют мощные магнитные бури, накрывшие нашу планету в эти дни.

Напомним, 8 мая одесситы могли наблюдать в небе еще одно необычное природное явление – солнечное гало.