Новости Одессы и Одесской области

Ночью небо над Одессой расцвело яркими красками: что это было? (фото)

Ночью небо над Одессой расцвело яркими красками: что это было? (фото)

Необычное для украинских широт природное явление – северное сияние – наблюдалось в ночь на субботу, 11 мая 2024 года, в небе над Одессой и Одесской областью.

Начиная примерно с часу ночи в небе появилось необычное и достаточно яркое свечение. Удивительную картину могли наблюдать и те, кто не спал в это время в Одесской области.

И сегодня одесситы делятся в соцсетях красочными фото.

«В час ночи началось что-то невероятное! Все небо полыхнуло! Полярное сияние было видно даже над головой! А северный горизонт просто горел»,

– написал у себя в Facebook одессит Александр Сивенко.

Северное синие над Одессой

Фото Александра Сивенко

Северное синие над Одессой3

Северное синие над Одессой4

Северное синие над Одессой5

Северное синие над Одессой6

Фото Александра Отдельнова

Стоит отметить, что северное сияние этой ночью наблюдали не только не Одесчине – это природное явление посетило и восточные области Украины – его могли наблюдать в небе над Харьковщиной, Донбасом и Днепропетровщиной.

Северное сияние на Донбассе

Сияние на Донбассе, фото Сергея Диброва

Это достаточно редкое явление для украинских широт. Однако его появлению способствуют мощные магнитные бури, накрывшие нашу планету в эти дни.

Напомним, 8 мая одесситы могли наблюдать в небе еще одно необычное природное явление – солнечное гало.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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